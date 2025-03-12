Кросби установил рекорд НХЛ, забив 2+ гола против 31 команды. Овечкин делал это против 30 команд

Сидни Кросби установил рекорд НХЛ .

Нападающий «Питтсбурга» забил 2 гола в матче НХЛ против «Вегаса» (3:2 ОТ).

Кросби забивал 2+ гола в матчах с 31 командой, что является рекордом среди всех игроков в истории НХЛ. Единственные команды, против которых Кросби не забивал – «Юта» и «Питтсбург».

Александр Овечкин забивал против 30 различных команд.