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  • Кравчук о Кузьменко: «Многие тренеры в НХЛ шарахаются от непредсказуемости игроков. В «Лос-Анджелесе» нужен стабильный и результативный хоккей»
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Кравчук о Кузьменко: «Многие тренеры в НХЛ шарахаются от непредсказуемости игроков. В «Лос-Анджелесе» нужен стабильный и результативный хоккей»

Игорь Кравчук оценил обмен Андрея Кузьменко из «Филадельфии» в «Лос-Анджелес».

«Очень интересно складывается карьера в НХЛ Кузьменко. Был роскошный дебютный сезон с 39 шайбами, на волне которого подписан не менее роскошный двухлетний контракт. Потом показатели рухнули, пошел парад обменов.

Мое предположение – «Филадельфия» не смогла договориться с ним о контракте, после чего сбросила в «Лос-Анджелес». Комментарии главного тренера «Филадельфии» Тортореллы неоднозначные и настораживающие – отмечен талант, но в скобках упоминается нестабильность. Многие тренеры в НХЛ, откровенно говоря, шарахаются от этой непредсказуемости игроков. Они хотят понимать, что данный хоккеист будет предлагать клубу на ежедневной основе.

Теперь для Кузьменко очень важно проявить себя в «Лос-Анджелесе». Нужен стабильный и результативный хоккей», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Опубликовано: Sports
Источник: Russia-hockey.ru
logoАндрей Кузьменко
logoНХЛ
Игорь Кравчук
logoЛос-Анджелес
logoФиладельфия
logoДжон Торторелла
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