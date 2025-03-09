Кравчук о Кузьменко: «Многие тренеры в НХЛ шарахаются от непредсказуемости игроков. В «Лос-Анджелесе» нужен стабильный и результативный хоккей»
«Очень интересно складывается карьера в НХЛ Кузьменко. Был роскошный дебютный сезон с 39 шайбами, на волне которого подписан не менее роскошный двухлетний контракт. Потом показатели рухнули, пошел парад обменов.
Мое предположение – «Филадельфия» не смогла договориться с ним о контракте, после чего сбросила в «Лос-Анджелес». Комментарии главного тренера «Филадельфии» Тортореллы неоднозначные и настораживающие – отмечен талант, но в скобках упоминается нестабильность. Многие тренеры в НХЛ, откровенно говоря, шарахаются от этой непредсказуемости игроков. Они хотят понимать, что данный хоккеист будет предлагать клубу на ежедневной основе.
Теперь для Кузьменко очень важно проявить себя в «Лос-Анджелесе». Нужен стабильный и результативный хоккей», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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