Десятков о 0:3 с «Северсталью»: «Витязь» создал колоссальное количество моментов, но не смог переиграть вратаря соперника»
– Создали колоссальное количество моментов сегодня. Не смогли переиграть вратаря соперника (Александр Самойлов отразил все 35 бросков – Спортс”).
- Вы заменили вратаря. С чем это связано?
– Кареев получил травму.
- Как сейчас мотивировать команду?
– Словами. Всякими разными. За себя играть, за парней играть. Где-то получается, где-то не очень. Вводим свежие силы.
У нас сейчас все тридцать три несчастья свалились. И травмы вратарей, и травмы игроков, и болезни перед отъездом. Планировали один состав перед тренировкой. На тренировку собрались – минус один. Сюда приехали – еще минус один. Так вот получается.
Взяли молодых. В Сочи прилетят еще трое молодых из ВХЛ, потому что надо как-то перекрываться, страховаться. Латаем дыры как можем, – сказал тренер «Витязя».
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