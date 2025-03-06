«Нью-Джерси» выменял Думулина у «Анахайма» на выбор во 2-м раунде драфта-2025 и 19-летнего проспекта Хермана Траффа (Пьер ЛеБрюн)

«Нью-Джерси» выменял Брайана Думулина у «Анахайма».

Об этом сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн . «Дакс» получили выбор во втором раунде на драфте 2025 года, а также 19-летнего форварда Хермана Траффа.

Также «Анахайм » удержит 50% зарплаты защитника в своей платежке по контракту Думулина на сумму 3,15 млн долларов.

В текущем сезоне Думулин, дважды выигрывавший Кубок Стэнли с «Питтсбургом», провел 61 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 16 (2+14) очков при полезности «+2». С его статистикой можно ознакомиться здесь .