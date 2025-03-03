Лавиолетт о хите Ремпе и драке с «Нэшвиллом» из-за него: «Мэтт очень большой, и его плечо высоко, когда он делает силовой. Он немного задел, но скорее не попал по сопернику»

Питер Лавиолетт прокомментировал силовой прием Мэтта Ремпе в игре с «Нэшвиллом».

Эпизод произошел на пятой минуте первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Рейнджерс » и «Предаторс » (4:0).

22-летний форвард провел силовой прием у борта на Коуле Смите. За партнера вступился Андреас Энглунд, и началась драка. Ремпе получил 2 минуты штрафа за удар локтем Смита, а также 5 минут за драку.

«Ремпе просто очень большой. Когда он хитует, его плечо выше, чем у остальных. Не думаю, что Мэтт ударил соперника, может, немного задел. Он скорее не попал.

Это тоже часть его стиля игры. Ремпе должен делать это в рамках правил, но нам нужно, чтобы он шел в прессинг», – сказал главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт .

Ремпе провел 10-ю драку за 42 игры в НХЛ – с Энглундом из «Нэшвилла» из-за хита на Смите. Форварду «Рейнджерс» разбили нос