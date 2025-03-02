Мичков о победном буллите с «Виннипегом»: «Раскатился, показал бросок, закрыл глаза и бросил – «Филадельфия» выиграла»
Матвей Мичков прокомментировал победный буллит в матче с «Виннипегом».
20-летний форвард «Филадельфии» не набрал очков по ходу встречи (2:1 Б), но реализованный им буллит стал единственным в послематчевой серии.
– Сегодня очень хорошо сыграли командой, слаженно в обороне. Командные действия привели к победе.
– Вам удалось забить отличный победный гол в серии буллитов.
– Я просто раскатился, показал бросок, закрыл глаза и бросил. Забил, команда выиграла.
– Что думаете о том, что стали новичком месяца в НХЛ?
– Это очень приятно, но самое главное – чтобы команда выигрывала», – сказал нападающий «Флайерс» Матвей Мичков.
Мичков признан лучшим новичком февраля в НХЛ. У него 5+5 в 7 матчах
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
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