Мичков о победном буллите с «Виннипегом»: «Раскатился, показал бросок, закрыл глаза и бросил – «Филадельфия» выиграла»

Матвей Мичков прокомментировал победный буллит в матче с «Виннипегом».

20-летний форвард «Филадельфии » не набрал очков по ходу встречи (2:1 Б), но реализованный им буллит стал единственным в послематчевой серии.

– Сегодня очень хорошо сыграли командой, слаженно в обороне. Командные действия привели к победе.

– Вам удалось забить отличный победный гол в серии буллитов.

– Я просто раскатился, показал бросок, закрыл глаза и бросил. Забил, команда выиграла.

– Что думаете о том, что стали новичком месяца в НХЛ?

– Это очень приятно, но самое главное – чтобы команда выигрывала», – сказал нападающий «Флайерс» Матвей Мичков .

Мичков признан лучшим новичком февраля в НХЛ. У него 5+5 в 7 матчах