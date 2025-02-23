Полтапов о 4:2 с «Салаватом»: «ЦСКА начал чуть ответственнее относиться к моментам. Грамотно выполняли установку, не думали ни о чем лишнем»

Прохор Полтапов высказался после матча против «Салавата Юлаева» (4:2).

– Грамотно выполняли свою установку, просто работали, не думали ни о чем лишнем, это и привело к такому результату.

– До этого матча было несколько не очень удачных игр, что поменяли? За счет чего удалось сегодня выиграть?

– Начали работать, как единый организм, продолжили выполнять установку тренера. Ну и еще начали чуть ответственнее относиться к моментам.

– Что не получалось в прошлых матчах?

– В прошлых матчах играли больше по одному, не реализовывали моменты, хотя они были. Не забивали свои голы и пропускали сами же. Не забиваешь ты, забивают тебе.

– Для команды важно подняться повыше в турнирной таблице?

– Конечно, важно. Нам всегда важно подниматься выше и быть выше. Это такой клуб, который знает только первое место, поэтому нет ничего такого.

– В День защитника Отечества армейской команде было важно выиграть? Добавляло мотивации?

– Да вообще в праздник хочется победить, чтобы не быть тухлым, поэтому, думаю, что у всех были мысли только о победе.

– Как будете готовиться к следующим матчам, чтобы продолжить побеждать?

– Будем продолжать работать так же. Главное – действовать, как единый организм, сегодня мы это показали, нужно за это зацепиться, – сказал нападающий ЦСКА Прохор Полтапов.