Шайба попала в лицо комментатору в матче «Баффало» и «Рейнджерс». 57-летний экс-игрок НХЛ выругался в прямом эфире

Шайба попала в лицо комментатору в матче «Баффало» и «Рейнджерс».

Инцидент произошел в конце первого периода игры регулярного чемпионата НХЛ, которая завершилась в пользу «Сейбрс» со счетом 8:2.

57-летний экс-игрок НХЛ Роб Рэй находился между скамейками команд, когда шайба, попав в клюшку Бека Маленстина, отскочила ему в лицо.

В этот момент комментатор, находясь в прямом эфире, произнес: «Ай, #####», после чего выключил микрофон. Рэй получил рассечение на носу и над глазом. Он вытер кровь с поврежденных мест и продолжил работу.

Рэй провел в НХЛ 15 сезонов, будучи тафгаем. За 900 матчей в регулярках он набрал 91 очко и 3,207 штрафных минут – шестой показатель в истории лиги. Почти всю карьеру он выступал за «Баффало ».