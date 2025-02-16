Плющев о «Локомотиве»: «Порядок бьет класс. Они ищут не журавля в небе, а синицу в руках и делают это достаточно крепко. Поэтому получается стабильно выступать в последние годы»
Ярославский клуб занимает 1-е место в таблице Западной конференции.
– В чем секрет успешной игры «Локомотива»?
– Есть такое выражение: порядок бьет класс. «Локомотив» – дисциплинированная и хорошо обученная команда. Костяк состава у ярославцев составляют свои воспитанники, что очень важно. К тому же «Локомотив» избегает каких-то больших потрясений по сезону. Они не ищут журавля в небе, они ищут синицу в руках. И делают это достаточно крепко.
Поэтому у команды и получается стабильно выступать на протяжении последних лет. Думаю, что в этом году основная задача «Локомотива» – это Кубок Гагарина.
Хотя в прошлом году Ярославль тоже очень хорошо шел по сезону, но потом крайне неудачно провел финал плей-офф, проиграв «Металлургу». Если команда сделала нужные выводы, и если тренеры хорошо подготовят команду, то «Локомотиву» по силам не повторять неудачу прошлого сезона и превзойти результат того сезона», – сказал бывший главный тренер сборной России.
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