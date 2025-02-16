У «Локомотива» 6 поражений в 9 последних матчах. Команда лидирует в Западной конференции
«Локомотив» проиграл 6 из 9 последних матчей.
В воскресенье ярославцы в овертайме уступили «Салавату Юлаеву» (2:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
У команды Игоря Никитина только три победы в девяти последних матчах.
«Локомотив» лидирует в турнирной таблице Западной конференции с 85 очками. Следующий матч команда проведет 20 февраля дома с «Куньлунем».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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