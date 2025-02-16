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Салливан о дубле Генцела в матче с Канадой: «Я ничуть не удивлен. Джейк лучше всего играет, когда ставки высоки»

Майк Салливан оценил игру Джейка Генцела в матче США и Канады (3:1).

Форвард американцев сделал дубль в игре Турнира четырех наций, сравняв счет в первом периоде и поразив пустые ворота в концовке. В 2 играх на турнире у него 4 (3+1) балла. 

«Я ничуть не удивлен. Я видел его игру своими глазами на протяжении многих лет.

Джейк лучше всего играет, когда ставки высоки. Он преуспевает в таких условиях. Это очень умный и универсальный игрок», – сказал главный тренер сборной США, много лет работавший с Генцелом в «Питтсбурге». 

Генцел с дублем, Ларкин с победным голом и Макдэвид с голом с неудобной руки – звезды матча США и Канады

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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