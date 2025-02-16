Генцел с дублем, Ларкин с победным голом и Макдэвид с голом с неудобной руки – звезды матча США и Канады
Джейк Генцел, Дилан Ларкин и Коннор Макдэвид – звезды матча США и Канады.
Американцы обыграли канадцев на Турнире четырех наций (3:1) и обеспечили себе место в финале.
Первой звездой встречи был признан форвард сборной США и «Тампы» Джейк Генцел, сделавший дубль. Он сравнял счет в первом периоде и поразил пустые ворота в концовке.
Второй звездой стал форвард американцев Дилан Ларкин. Капитан «Детройта» набрал 2 (1+1) очка, его гол во втором периоде стал победным в матче.
Третьей звездой был признан автор единственного гола канадцев Коннор Макдэвид. Капитан «Эдмонтона» открыл счет в матче броском с неудобной руки.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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