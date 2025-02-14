Любушкин о радужных свитерах в НХЛ: «Проблема, когда это пропагандируют. Детям прививают неправильные ценности, они видят и считают это нормой. Лига отменила традицию, больше ее нет»
В январе 2023 года Иван Проворов, тогда выступавший за «Филадельфию», отказался надевать такой свитер перед игрой с «Анахаймом». Его примеру позже последовали игроки других команд.
– Ты отказывался выходить в радужной майке. В Далласе это приветствуют по-любому. Консерваторы по-другому к этому относятся.
– Тема осталась в прошлом, потому что мы уже не делаем этого.
– Проворов, он первый [отказался], и там столько понеслось…
– Молодец. Респект и уважение.
– А вот если бы он не сделал этого тогда…
– Я ни разу не надевал эту майку, майки-то эти уже давным-давно начали надевать. Это не первый год был.
– Но почему-то тогда Проворов сделал это, и все понеслось.
– Людям нужно за что-то ухватиться, что-то раздуть, что-то писать. Возможно, так получалось то, что, когда эти майки начали надевать, меня как раз обменяли в «Торонто». И «Аризона» тогда еще не надевала эти майки, а «Торонто» уже надевали.
– А сейчас некоторые команды отменили эту традицию?
– Все отменили. Лига отменила. Сейчас же уже нет никаких маек на раскатке. Человек может делать что хочет, и ты не должен это пропагандировать.
Если ты хороший человек, я всегда тебе пожму руку, неважно, кто ты. Просто ты будь хорошим человеком, не надо показывать другим, какие у тебя вкусовые качества, предпочтения. Ты можешь делать это все приватно.
Когда это выставляют на публику и пропагандируют, это уже проблема. Проблема больше не для взрослого населения, а для детей. Потому что они это видят и считают, что это нормально. И им прививают эти качества, ценности неправильные.
Проблема в том, что это выставляют на публику. Если я не хочу это делать, одевать такую майку, почему я должен это делать?
Не хочу участвовать в пропаганде, – сказал защитник «Далласа» Илья Любушкин в интервью ютуб-каналу «Черкас Атлант».
Любушкин о Техасе: «Почти в каждом доме есть оружие. Думал купить, но это большая ответственность – ты должен точно знать, что с ним делать»
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