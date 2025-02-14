Любушкин о радужных свитерах в НХЛ: «Проблема, когда это пропагандируют. Детям прививают неправильные ценности, они видят и считают это нормой. Лига отменила традицию, больше ее нет»

Илья Любушкин высказался о радужных свитерах в НХЛ.

В январе 2023 года Иван Проворов , тогда выступавший за «Филадельфию», отказался надевать такой свитер перед игрой с «Анахаймом». Его примеру позже последовали игроки других команд.

– Ты отказывался выходить в радужной майке. В Далласе это приветствуют по-любому. Консерваторы по-другому к этому относятся.

– Тема осталась в прошлом, потому что мы уже не делаем этого.

– Проворов, он первый [отказался], и там столько понеслось…

– Молодец. Респект и уважение.

– А вот если бы он не сделал этого тогда…

– Я ни разу не надевал эту майку, майки-то эти уже давным-давно начали надевать. Это не первый год был.

– Но почему-то тогда Проворов сделал это, и все понеслось.

– Людям нужно за что-то ухватиться, что-то раздуть, что-то писать. Возможно, так получалось то, что, когда эти майки начали надевать, меня как раз обменяли в «Торонто». И «Аризона» тогда еще не надевала эти майки, а «Торонто» уже надевали.

– А сейчас некоторые команды отменили эту традицию?

– Все отменили. Лига отменила. Сейчас же уже нет никаких маек на раскатке. Человек может делать что хочет, и ты не должен это пропагандировать.

Если ты хороший человек, я всегда тебе пожму руку, неважно, кто ты. Просто ты будь хорошим человеком, не надо показывать другим, какие у тебя вкусовые качества, предпочтения. Ты можешь делать это все приватно.

Когда это выставляют на публику и пропагандируют, это уже проблема. Проблема больше не для взрослого населения, а для детей. Потому что они это видят и считают, что это нормально. И им прививают эти качества, ценности неправильные.

Проблема в том, что это выставляют на публику. Если я не хочу это делать, одевать такую майку, почему я должен это делать?

Не хочу участвовать в пропаганде, – сказал защитник «Далласа » Илья Любушкин в интервью ютуб-каналу «Черкас Атлант».

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