«Торпедо» выиграло 4 матча подряд. Команда Ларионова – 8-я на Западе

«Торпедо» одержало 4 подряд победы в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Игоря Ларионова обыграла «Куньлунь» со счетом 4:1 в выездном матче.

Таким образом, «Торпедо » набрало 62 очков в 55 матчах и занимает 8-е место в таблице Западной конференции.

«Куньлунь » проиграл 5 из 6 последних матчей, команда тренера Михаила Кравеца идет 9-й на Западе с 51 баллом после 55 игр.