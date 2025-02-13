«Торпедо» выиграло 4 матча подряд. Команда Ларионова – 8-я на Западе
«Торпедо» одержало 4 подряд победы в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Игоря Ларионова обыграла «Куньлунь» со счетом 4:1 в выездном матче.
Таким образом, «Торпедо» набрало 62 очков в 55 матчах и занимает 8-е место в таблице Западной конференции.
«Куньлунь» проиграл 5 из 6 последних матчей, команда тренера Михаила Кравеца идет 9-й на Западе с 51 баллом после 55 игр.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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