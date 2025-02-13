Густавссон о 3:4: «Канада – лучшая команда в мире, все хотят ее победить. Швеция играла с ней на равных, не считая первых 10 минут»
Филип Густавссон высказался о поражении Швеции на старте Турнира четырех наций.
В первом туре группового этапа шведы уступили Канаде в овертайме со счетом 3:4.
«Было много эмоций. Все хотят победить Канаду. Они считаются лучшей командой в мире, и каждый хочет выйти на площадку и победить их.
Не считая первых 10 минут, мы провели весь матч с ними на равных», – сказал вратарь сборной Швеции и «Миннесоты» Филип Густавссон.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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