Густавссон о 3:4: «Канада – лучшая команда в мире, все хотят ее победить. Швеция играла с ней на равных, не считая первых 10 минут»

Филип Густавссон высказался о поражении Швеции на старте Турнира четырех наций.

В первом туре группового этапа шведы уступили Канаде в овертайме со счетом 3:4.

«Было много эмоций. Все хотят победить Канаду . Они считаются лучшей командой в мире, и каждый хочет выйти на площадку и победить их.

Не считая первых 10 минут, мы провели весь матч с ними на равных», – сказал вратарь сборной Швеции и «Миннесоты» Филип Густавссон .

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