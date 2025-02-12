Племянника Макарова отправили под подписку о невыезде. Директор СШОР в Челябинске был задержан за взятку клюшками в размере 200 тысяч рублей

Племянник Сергея Макарова остался на свободе после взятки клюшками в Челябинске.

Ранее сообщалось , что Павел Макаров, директор Спортивной школы олимпийского резерва имени Сергея Макарова , подозревается в получении взятки в размере 200 тысяч рублей за незаконные манипуляции с документами. Он был задержан.

По данным следствия, 21 мая 2024 года подозреваемый получил взятку через посредника в виде хоккейных клюшек общей стоимостью 200 тысяч рублей от законного представителя воспитанника спортивной школы за подготовку и выдачу документации о переходе юниора в другой хоккейный клуб без денежной компенсации. Клюшки подозреваемый реализовал, вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

«Следователь, в производстве которого находится дело Макарова, принял решение отправить его под подписку о невыезде (эта мера означает, что человек должен оставаться там, где проживает фактически, покидать это место без разрешения от компетентных органов нельзя – Спортс’‘).

На директора был возложен ряд ограничений. В случае их нарушения – меру пресечения ужесточат», – рассказал источник URA.RU.

Макарова обвиняют по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Максимальные санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.