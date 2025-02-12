  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Племянника Макарова отправили под подписку о невыезде. Директор СШОР в Челябинске был задержан за взятку клюшками в размере 200 тысяч рублей
5

Племянника Макарова отправили под подписку о невыезде. Директор СШОР в Челябинске был задержан за взятку клюшками в размере 200 тысяч рублей

Племянник Сергея Макарова остался на свободе после взятки клюшками в Челябинске.

Ранее сообщалось, что Павел Макаров, директор Спортивной школы олимпийского резерва имени Сергея Макарова, подозревается в получении взятки в размере 200 тысяч рублей за незаконные манипуляции с документами. Он был задержан.

По данным следствия, 21 мая 2024 года подозреваемый получил взятку через посредника в виде хоккейных клюшек общей стоимостью 200 тысяч рублей от законного представителя воспитанника спортивной школы за подготовку и выдачу документации о переходе юниора в другой хоккейный клуб без денежной компенсации. Клюшки подозреваемый реализовал, вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

«Следователь, в производстве которого находится дело Макарова, принял решение отправить его под подписку о невыезде (эта мера означает, что человек должен оставаться там, где проживает фактически, покидать это место без разрешения от компетентных органов нельзя – Спортс’‘).

На директора был возложен ряд ограничений. В случае их нарушения – меру пресечения ужесточат», – рассказал источник URA.RU.

Макарова обвиняют по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Максимальные санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: URA.RU
logoСергей Макаров
происшествия
logoКХЛ
детский хоккей
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-директор «Ак Барса» Корчагин задержан по подозрению в хищении масла и жмыха («Бизнес Online»)
14сегодня, 08:54
В Челябинске задержали племянника Сергея Макарова за взятку клюшками в размере 200 тысяч рублей
13вчера, 09:10
Рекомендуем
Главные новости
Владимиру Соловьеву присвоено звание мастера спорта России по практической стрельбе. Дегтярев опубликовал фото с телеведущим и Третьяком
2110 минут назадФото
Мэттьюс про Турнир четырех наций перед ОИ-2026: «Хорошая прелюдия. Соревнование с участием лучших – это здорово»
123 минуты назад
Турнир четырех наций. Канада против Швеции
2951 минуту назад
У «Локомотива» 5 поражений в 7 последних матчах. Лидер КХЛ уступил минскому «Динамо» – 1:3
8сегодня, 18:55
КХЛ. «Локомотив» проиграл минскому «Динамо», «Трактор» уступил «Металлургу»
69сегодня, 18:41
Юрист Анцелиович об отстранении России: «Полный бан – это справедливо, не было дискриминации, а сейчас есть определенная – кому-то разрешили участвовать в индивидуальных видах, а командным – нет»
10сегодня, 17:56
Гендиректор «Сибири» о Матче звезд КХЛ: «Около 50 млн затрачено правительством Новосибирской области. Это был большой праздник хоккея»
6сегодня, 17:41
Гру про 1:3 от «Металлурга»: «Трактор» заслужил хотя бы один балл. У нас было 4-5 выходов «два в один», «три в один»
3сегодня, 17:27
Разин про 3:1 с «Трактором»: «Хорошая игра, хоть и мало голов. Надо отметить вратарей, моментов было достаточно – в первом периоде мы хорошо реализовали»
5сегодня, 17:17
Сопин об уходе из «Динамо»: «Я принял сложное решение. Покидать родной клуб непросто, но пора провести время с семьей, отдохнуть, разгрузить голову»
11сегодня, 16:53
Ко всем новостям
Последние новости
Щитов об отстранении России: «Это плохо, негативно влияет, но мы люди сильные, все переборем за счет характера. У нас большая страна, талантов очень много»
37 минут назад
Каменев о форме Федорова: «Он любитель бани и очень хорошо играет в гольф»
157 минут назад
Жена Скворцова: «Романа перевели в палату. Уже смотрит «Матч ТВ»
сегодня, 18:40
Школе «Сибири» присвоили имя Андрея Тарасенко
сегодня, 18:12
Фукале не сожалеет о том, что Овечкин может побить рекорд Гретцки: «Это не вопрос национальности. Выдающиеся хоккеисты показывают миру и спорту свое величие»
1сегодня, 17:59
Владислав Каменев: «Позиционирование через соцсети сейчас имеет большое значение, мне помогает супруга. Это никак не вредит, не отвлекает от хоккея»
сегодня, 16:59
Макдэвид про Экхольма: «Он играет жестко и будет так играть против меня в сборной. Я тоже собираюсь»
сегодня, 16:28
Каменев о наводнении в Орске: «Я им говорил: «Бросайте дом, нужно ехать к друзьям, куда вода не дошла». А они: «Как же мы дом бросим?» И так многие»
1сегодня, 15:34
Разин и судьи поприветствовали друг друга перед матчем «Металлурга» с «Трактором». Тренер ранее критиковал арбитров, которые не поздоровались с ним перед игрой
3сегодня, 14:59
Константинова о Ротенберге: «С большим удовольствием смотрю отрывки с его пресс-конференций. Это прикольно»
8сегодня, 13:59
Рекомендуем