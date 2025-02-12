Экс-директор «Ак Барса» Корчагин задержан по подозрению в хищении масла и жмыха («Бизнес Online»)

Экс-директор «Ак Барса» Александр Корчагин задержан по подозрению в хищении.

Как сообщает «Бизнес Online», его арестовали по подозрению в похищении масла и жмыха.

По версии управления экономической безопасности МВД по РТ, с предприятия ООО «Вивид» по подложным товарно-транспортным накладным вывозили и похищали жмых и нерафинированное масло, которые потом реализовали через сторонние коммерческие компании.

Сумма похищенного превышает 186 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ. Как установили следователи, хищение происходило в период с октября 2020 года по декабрь 2023 года. В это время должность директора «Вивид» занимал Корчагин.

Следователи также считают, что Корчагин совершил особо крупную растрату. На балансе предприятия числился Mercedes-Benz GLS 350D стоимостью почти 5,4 млн рублей, которым пользовался Корчагин. Сообщается, что в какой-то момент он решил продать машину своей супруге Людмиле за 1,2 тысяч рублей.

Уголовное дело по этим эпизодам возбудили 9 января. 21 января Корчагина задержали, у него дома в Куземетьево прошли обыски, в ходе которых изъяли 1,5 млн рублей и охотничье ружье фирмы Benelli.

На следующий день бизнесмену предъявили обвинение, а 23 января отправили в СИЗО-1. Однако 11 февраля Верховный суд РТ это решение отменил, заменив содержание в изоляторе домашним арестом.

Корчагин работал исполнительным директором «Ак Барса » с 1997 по 2003 год.