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Вратарь «Реактора» забил гол в МХЛ. У 19-летнего Любалина также есть ассист в этом сезоне

19-летний вратарь забил гол в Olimpbet МХЛ.

Семен Любалин из «Реактора» забил «Спутнику» в домашнем матче регулярного чемпионата (5:2).

На 59-й минуте шайба после рикошета отскочила к голкиперу нижнекамской команды, после чего он бросил ее вперед. Ворота «Спутника» были пустыми, и шайба, преодолев всю площадку, вкатилась в них.

Для Любалина из системы «Нефтехимика» этот гол стал первым в МХЛ. В этом сезоне он уже отдавал результативную передачу. Также Семен отражает в среднем 92,2% бросков и имеет коэффициент надежности 3,00.

«Реактор» занимает третье место в Восточной конференции Серебряного дивизиона, набрав 54 очка после 42 матчей. «Спутник» идет 9-м, имея 25 очков после 42 игр.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт МХЛ
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