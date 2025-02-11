«Торпедо» выиграло 3-й матч подряд, прервав серию «Ак Барса» из 5 побед кряду. Команда Ларионова – 8-я на Западе

«Торпедо» одержало 3-ю подряд победу в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Игоря Ларионова обыграла «Ак Барс» со счетом 5:1 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Таким образом, «Торпедо » набрало 60 очков в 54 матчах и занимает 8-е место в таблице Западной конференции.

«Ак Барс » потерпел первое поражение за 6 матчей. Команда тренера Анвара Гатиятулина идет 2-й на Востоке с 72 баллами после 53 игр.