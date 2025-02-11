«Торпедо» выиграло 3-й матч подряд, прервав серию «Ак Барса» из 5 побед кряду. Команда Ларионова – 8-я на Западе
«Торпедо» одержало 3-ю подряд победу в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Игоря Ларионова обыграла «Ак Барс» со счетом 5:1 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Таким образом, «Торпедо» набрало 60 очков в 54 матчах и занимает 8-е место в таблице Западной конференции.
«Ак Барс» потерпел первое поражение за 6 матчей. Команда тренера Анвара Гатиятулина идет 2-й на Востоке с 72 баллами после 53 игр.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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