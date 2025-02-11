Только 11 хоккеистов присутствовали на тренировке Финляндии перед Турниром четырех наций
Финляндия провела не в полном составе тренировку перед Турниром четырех наций.
Финская команда под руководством тренера Антти Пеннанена провела первую тренировку в преддверии начала соревнования.
Однако на первом занятии финнам не удалось задействовать всех игроков – на тренировке присутствовали только 11 хоккеистов и 2 вратаря.
Стартовый матч на турнире Финляндия проведет против США. Игра пройдет утром 14 февраля в 04:00 по московскому времени.
Сочетания звеньев команды Канады можно посмотреть здесь, США – здесь, Швеции – здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
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