Только 11 хоккеистов присутствовали на тренировке Финляндии перед Турниром четырех наций

Финляндия провела не в полном составе тренировку перед Турниром четырех наций.

Финская команда под руководством тренера Антти Пеннанена провела первую тренировку в преддверии начала соревнования.

Однако на первом занятии финнам не удалось задействовать всех игроков – на тренировке присутствовали только 11 хоккеистов и 2 вратаря.

Стартовый матч на турнире Финляндия проведет против США. Игра пройдет утром 14 февраля в 04:00 по московскому времени.

Сочетания звеньев команды Канады можно посмотреть здесь , США – здесь , Швеции – здесь .