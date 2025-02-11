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Только 11 хоккеистов присутствовали на тренировке Финляндии перед Турниром четырех наций

Финляндия провела не в полном составе тренировку перед Турниром четырех наций.

Финская команда под руководством тренера Антти Пеннанена провела первую тренировку в преддверии начала соревнования.

Однако на первом занятии финнам не удалось задействовать всех игроков – на тренировке присутствовали только 11 хоккеистов и 2 вратаря.

Стартовый матч на турнире Финляндия проведет против США. Игра пройдет утром 14 февраля в 04:00 по московскому времени.

Сочетания звеньев команды Канады можно посмотреть здесь, США – здесь, Швеции – здесь.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
logoСборная Финляндии по хоккею
logoНХЛ
logoТурнир четырех наций
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