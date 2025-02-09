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Сергачев сделал передачу в игре с «Каролиной». У защитника «Юты» 35 очков в 50 матчах при полезности -11

Михаил Сергачев отметился ассистом в матче против «Каролины».

«Юта» потерпела поражение со счетом 3:7 в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ

Сергачев отметился голевой передачей в концовке третьего периода. Россиянин провел на льду 23 минуты 34 секунды.

Таким образом, на счету защитника «Юты» стало 35 (10+25) очков в 50 матчах сезона при полезности -11. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoМихаил Сергачев
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