Сергачев сделал передачу в игре с «Каролиной». У защитника «Юты» 35 очков в 50 матчах при полезности -11
Михаил Сергачев отметился ассистом в матче против «Каролины».
«Юта» потерпела поражение со счетом 3:7 в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Сергачев отметился голевой передачей в концовке третьего периода. Россиянин провел на льду 23 минуты 34 секунды.
Таким образом, на счету защитника «Юты» стало 35 (10+25) очков в 50 матчах сезона при полезности -11.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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