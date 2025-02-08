2

Свечников сделал 2 ассиста в матче с «Ютой». У форварда «Каролины» 17+23 в 55 матчах

Андрей Свечников сделал 2 голевые передачи в матче с «Ютой».

«Каролина» принимает «Юту» (5:2, второй период) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Форвард «Харрикейнс» Свечников отметился двумя ассистами в этой игре. 

Таким образом, на счету 24-летнего нападающего стало 40 (17+23) очков в 55 матчах сезона. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoЮта
logoАндрей Свечников
logoКаролина
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
НХЛ. «Тампа» победила «Детройт», «Рейнджерс» встретятся с «Коламбусом», «Миннесота» – с «Айлендерс», «Питтсбург» в гостях у «Филадельфии»
1084 минуты назадLive
Демидов – лучший проспект НХЛ по версии TSN, Никишин – 3-й, Артамонов – 29-й, Симашев – 33-й, Юров – 35-й, Силаев – 36-й
10вчера, 20:26
НХЛ. «Вашингтон» одолел «Филадельфию», «Тампа» забросила 5 шайб «Оттаве», «Коламбус» уступил «Юте», «Вегас» победил «Нью-Джерси»
319вчера, 06:15
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Тампа» победила «Детройт», «Рейнджерс» встретятся с «Коламбусом», «Миннесота» – с «Айлендерс», «Питтсбург» в гостях у «Филадельфии»
1084 минуты назадLive
Яшкин следит за АПЛ и Ла Лигой: «Люблю интересные игры на топ-уровне. Месси и Роналду в отдельной категории, Мбаппе еще далеко до них»
122 минуты назад
Кучеров в 7-й раз набрал 80+ очков за «Тампу» и обогнал Сен-Луи (6). У Стэмкоса 8 таких сезонов
353 минуты назад
Ротенберг о 300-летии со дня смерти Петра I: «Его военные победы, реформы сделали Россию ведущей мировой державой, определили путь развития на века. Сегодня многие деятели равняются на него»
43сегодня, 19:41
Кучеров стал лучшим ассистентом в истории «Тампы» – 610 пасов. Никита обошел Хедмана
17сегодня, 19:25Видео
Тарасенко забил 300-й гол в НХЛ. У форварда «Детройта» 651 очко в 804 матчах
7сегодня, 19:14Видео
Кучеров вышел на 2-е место по очкам в истории «Тампы» (955), обогнав Сен-Луи. У Стэмкоса 1137 баллов
17сегодня, 18:59
Тарасенко забил «Тампе» и прервал серию из 10 матчей без голов. У форварда «Детройта» 22 очка в 54 играх
3сегодня, 18:46
Кучеров сделал 3 передачи в матче с «Детройтом». Он идет 3-м в гонке бомбардиров НХЛ
9сегодня, 18:30
Исхаков о погоне Овечкина за Гретцки: «Если бы Александр не получил травму, рекорд был бы уже побит»
10сегодня, 18:08
Ко всем новостям
Последние новости
Каменев о гонке Овечкина за Гретцки: «До рекорда 15 шайб, это все реальнее. Хоккей меняется, новые ребята заходят, такую планку тяжело будет побить»
25 минут назад
Каменев о готовности ЦСКА к плей-офф: «Очень много удаляемся – это нужно убирать, осталось 10-12 игр»
сегодня, 17:49
Козлов сравнил комика Евгения Чебаткова с Моуринью: «Он такой спич выдал – как Жозе на португальском, с интонацией. Ребята рты открыли»
5сегодня, 17:36
Фэйбер об Овечкине: «У меня были его джерси, все хотели быть как Ови... Играть против таких ребят – одно из самых крутых ощущений в мире»
2сегодня, 17:23
Вайсфельд о КХЛ: «Матч звезд – хорошее мероприятие, важное для популяризации. Участие комиков и музыкантов привлекает молодежь, наверное»
2сегодня, 15:39
Бучельников о шахматах: «У меня достаточно хороший уровень, разные дебюты до сих пор в голове. Когда нечем заняться, провожу партию-другую»
сегодня, 15:24
Бенуа Гру: «Когда я подписывал контракт, не думал о том, что попаду на Матч звезд. Это большая честь. Я здесь, потому что «Трактор» делает отличную работу»
сегодня, 14:58
Болельщик умер на трибуне во время матча «Сокола» с «Рубином»
2сегодня, 14:50
Жамнов об Овечкине: «Все нормально будет у Сашки. Рекорд он побьет. Это будет достижение и для России, и для НХЛ. Главное – без травм»
1сегодня, 14:40
Алексей Жамнов: «Уверен, Демидов будет играть в НХЛ. Для всей России это большой плюс. Такие ребята появляются редко. У него хорошие задатки, нет звездной болезни»
5сегодня, 13:58
Рекомендуем