Свечников сделал 2 ассиста в матче с «Ютой». У форварда «Каролины» 17+23 в 55 матчах
Андрей Свечников сделал 2 голевые передачи в матче с «Ютой».
«Каролина» принимает «Юту» (5:2, второй период) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Форвард «Харрикейнс» Свечников отметился двумя ассистами в этой игре.
Таким образом, на счету 24-летнего нападающего стало 40 (17+23) очков в 55 матчах сезона.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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