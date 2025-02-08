Мурашов о жизни в США: «Учился готовить практически с нуля. Прошел путь от жарки курицы до готовки филе лосося. Здесь не найти обычного творога. Пробовал из зернового сделать сырники, это было ужасно»
«В «Уилкс-Бэрри» нас кормили завтраком и обедом, а в команде из Ист-Коста ты сам должен заботиться о своем питании. Я практически с нуля учился готовить. В целом, был доволен. Если мне что-то не нравилось, то мог винить только себя.
Я прошел путь от жарки простой курицы без всего до готовки филе лосося или запекания картошки. Пробовал сделать сырники. Здесь в обычных магазинах не найти обычного творога, только зерновой. Пробовал из зернового сделать, но даже не стал пробовать. Это было ужасно.
Ребята поменьше готовили, чаще просто заезжали куда-то за едой. Пару раз мы все вместе готовили. Было весело.
Мне было проще готовить самому по двум причинам: мне было это в удовольствие, и я знал, что ем», – сказал вратарь системы «Питтсбурга» Сергей Мурашов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий