Мурашов о жизни в США: «Учился готовить практически с нуля. Прошел путь от жарки курицы до готовки филе лосося. Здесь не найти обычного творога. Пробовал из зернового сделать сырники, это было ужасно»

Сергей Мурашов рассказал, как учился готовить в США.

«В «Уилкс-Бэрри » нас кормили завтраком и обедом, а в команде из Ист-Коста ты сам должен заботиться о своем питании. Я практически с нуля учился готовить. В целом, был доволен. Если мне что-то не нравилось, то мог винить только себя.

Я прошел путь от жарки простой курицы без всего до готовки филе лосося или запекания картошки. Пробовал сделать сырники. Здесь в обычных магазинах не найти обычного творога, только зерновой. Пробовал из зернового сделать, но даже не стал пробовать. Это было ужасно.

Ребята поменьше готовили, чаще просто заезжали куда-то за едой. Пару раз мы все вместе готовили. Было весело.

Мне было проще готовить самому по двум причинам: мне было это в удовольствие, и я знал, что ем», – сказал вратарь системы «Питтсбурга » Сергей Мурашов .