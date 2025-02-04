Панарин пошутил на тему долга перед ФНС: «А я думаю, кто с незнакомых номеров бомбит? Сейчас сохранил 🫡»

Артемий Панарин пошутил на тему долга перед ФНС.

Ранее появилась информация, что форвард «Рейнджерс » несколько месяцев не погашает задолженность перед Федеральной налоговой службой России в размере 75 тысяч рублей.

Представитель российского игрока Артем Гаврилов объяснил это так: «Тема мог пропустить уведомления , потому что пользуется кнопочным телефоном. В ближайшее время закроем вопрос».

«А я думаю, кто с незнакомых [номеров] бомбит? Сейчас сохранил 🫡», - написал Панарин в сториз социальной сети, приложив фото кнопочного телефона со списком контактов, среди которых есть аббревиатура ФНС.

Фото: сториз Артемия Панарина в соцсети .