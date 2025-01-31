Квартальнов о 5:1 с «Нефтехимиком»: «Динамо» нахватало удалений, маловато играем в большинстве. Счет неплохой, Демченко помог нам победить»
Дмитрий Квартальнов высказался о победе над «Нефтехимиком».
Минский клуб выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:1 на выезде.
«Пять голов забили, провели хороший второй период. Вроде бы неплохой счет, но нам Вася [Демченко] где-то помог добиться победы.
У соперника были моменты, и он дал нам шанс победить. Игра спецбригад меньшинства? Неплохо сыграли, как и в прошлом матче. Но мы нахватали удалений, маловато играем в большинстве.
Нужно больше зарабатывать на себе [удаления] и контролировать свои клюшки. Получаем простые удаления – это не фол последней надежды», – сказал главный тренер минского «Динамо».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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