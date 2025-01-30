Леонтьев про 1:5 от «Динамо» Минск: «У «Нефтехимика» многое не получалось, надо забивать в большинстве, а мы пропускаем. Не отчаиваемся, работаем дальше»
Олег Леонтьев подвел итоги игры «Нефтехимика» с минским «Динамо».
Клуб из Нижнекамска потерпел поражение со счетом 1:5 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Много что не получалось – в движении соперник нас переиграл, был быстрее, лучше реализовывал моменты. Нам надо забивать в меньшинстве, а мы пропускаем…
Надо играть до конца, нельзя опускать руки – приходят болельщики, поддерживают нас, мы играем для них. Может быть, где-то эмоционально подсели после прошлого матча, когда нам забили на последних минутах.
Но не отчаиваемся, работаем и движемся дальше», – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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