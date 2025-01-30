Филатов о том, что арбитрам нужно оберегать звезд КХЛ: «Как раньше делали в НХЛ? Выбегал тафгай, и вопрос решался»

Никита Филатов высказался о грубой игре против звезд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Он прокомментировал разговоры о том, что арбитры должны больше защищать звездных игроков.

«Охранять звезд лиги? А знаете, как это делали раньше в НХЛ? Если против звезды команды применяли силовой прием, то тут же выбегал тафгай, и этот вопрос решался. Либо он бил нарушителя, либо дрался с тафгаем из противоположной команды.

В общем, он обозначал, что, дескать, мы не позволим бить наших лидеров. Потом дело пошло к тому, что лига стала жестче наказывать нарушителей против звездных игроков. Если сломают большого игрока, то нарушитель получит больше матчей дисквалификации.

Мне кажется, в нашем виде спорта это тяжело запрограммировать. Человек, который нарушает правила, в моменте и так понимает, что он подставляет команду, а также попадает на серьезный денежный штраф или дисквалификацию.

И что, разве этих ситуаций становится существенно меньше? Наверное, их количество уменьшилось в сравнении с временами, когда за это вообще не наказывали. Но глобально – я не уверен», – сказал бывший игрок клубов НХЛ Никита Филатов.

Ротенберг об ударах в голову: «Когда начнем с этим бороться, их больше не будет. Мы не увидим грязные решения тренеров, дающих такие указания. Талантливые хоккеисты будут играть»