Филатов о том, что арбитрам нужно оберегать звезд КХЛ: «Как раньше делали в НХЛ? Выбегал тафгай, и вопрос решался»
Он прокомментировал разговоры о том, что арбитры должны больше защищать звездных игроков.
«Охранять звезд лиги? А знаете, как это делали раньше в НХЛ? Если против звезды команды применяли силовой прием, то тут же выбегал тафгай, и этот вопрос решался. Либо он бил нарушителя, либо дрался с тафгаем из противоположной команды.
В общем, он обозначал, что, дескать, мы не позволим бить наших лидеров. Потом дело пошло к тому, что лига стала жестче наказывать нарушителей против звездных игроков. Если сломают большого игрока, то нарушитель получит больше матчей дисквалификации.
Мне кажется, в нашем виде спорта это тяжело запрограммировать. Человек, который нарушает правила, в моменте и так понимает, что он подставляет команду, а также попадает на серьезный денежный штраф или дисквалификацию.
И что, разве этих ситуаций становится существенно меньше? Наверное, их количество уменьшилось в сравнении с временами, когда за это вообще не наказывали. Но глобально – я не уверен», – сказал бывший игрок клубов НХЛ Никита Филатов.
Ротенберг об ударах в голову: «Когда начнем с этим бороться, их больше не будет. Мы не увидим грязные решения тренеров, дающих такие указания. Талантливые хоккеисты будут играть»
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