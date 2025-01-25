Жамнов о 4:2: «Для «Спартака» было важно обыграть «Локомотив». Не так часто мы их побеждаем, надо это ломать»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги игры с «Локомотивом».

Московский клуб одержал победу со счетом 4:2 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Настраивались на эту встречу. Прекрасно понимали, с кем играли. Перед матчем ребятам говорили, что с этой командой надо выходить и играть правильно.

В первом периоде у нас не получалось ничего, были отдельные моменты, но сама игра не складывалась. После первого периода поговорили, ребята начали делать то, что просили.

Ребята молодцы. Для нас было важно обыграть «Локомотив ». Не так часто мы их выигрываем, надо это ломать.

– Делали ли акцент на том, что в составе «Локомотива» играет не основной вратарь, а Мельничук?

– Мы акцент на вратарях делаем постоянно, анализируем, куда бросать. Но если смотреть общую картину, было важно терпеть и играть правильно. Понравилось, что последние 40 минут команда сыграла правильно.

– Какой характер травмы у Ефремова, который выбыл в первом периоде?

– Посмотрим, пока тяжело сказать.

– Как оцените игру Пашина?

– Я только буду рад, если каждый игрок будет забивать каждую встречу. Ему нужна стабильность. Чтобы игрокам выходить на другой уровень, нужно иметь стабильность, – сказал Жамнов .