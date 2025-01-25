  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Жамнов о 4:2: «Для «Спартака» было важно обыграть «Локомотив». Не так часто мы их побеждаем, надо это ломать»
1

Жамнов о 4:2: «Для «Спартака» было важно обыграть «Локомотив». Не так часто мы их побеждаем, надо это ломать»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги игры с «Локомотивом».

Московский клуб одержал победу со счетом 4:2 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Настраивались на эту встречу. Прекрасно понимали, с кем играли. Перед матчем ребятам говорили, что с этой командой надо выходить и играть правильно.

В первом периоде у нас не получалось ничего, были отдельные моменты, но сама игра не складывалась. После первого периода поговорили, ребята начали делать то, что просили.

Ребята молодцы. Для нас было важно обыграть «Локомотив». Не так часто мы их выигрываем, надо это ломать.

– Делали ли акцент на том, что в составе «Локомотива» играет не основной вратарь, а Мельничук?

– Мы акцент на вратарях делаем постоянно, анализируем, куда бросать. Но если смотреть общую картину, было важно терпеть и играть правильно. Понравилось, что последние 40 минут команда сыграла правильно.

– Какой характер травмы у Ефремова, который выбыл в первом периоде?

– Посмотрим, пока тяжело сказать.

– Как оцените игру Пашина?

– Я только буду рад, если каждый игрок будет забивать каждую встречу. Ему нужна стабильность. Чтобы игрокам выходить на другой уровень, нужно иметь стабильность, – сказал Жамнов

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoАлексей Жамнов
logoАлександр Пашин
logoАлексей Мельничук
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoЛокомотив
logoНикита Ефремов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Никитин о 2:4: «Спартак» с победой, заслужили. «Локомотив» немного не в тонусе, в раздевалке сказали, что принимаем это поражение во благо»
925 января, 15:37
«Спартак» победил «Локомотив» (4:2), уступая 0:2 после 1-го периода. Пашин набрал 3 (2+1) очка, Загидулин отразил 32 броска
3225 января, 13:20
Жамнов о 2:3 с «Торпедо»: «Спартак» действовал по заданию, моменты были. По самоотдаче претензий к ребятам нет, вратарь соперника сыграл отлично»
320 января, 19:54
Рекомендуем
Главные новости
СКА о 81-й годовщине освобождения Ленинграда: «Эта дата многое значит для каждой петербургской семьи, память о тяготах блокады – часть каждого из нас. Вечная слава тем, кто отстоял город»
1231 минуту назад
Задоров о Мичкове: «В «Филадельфии» Тортореллы сложно показать весь свой потенциал. Он требует стопроцентной предсказуемости в каждом моменте»
1сегодня, 07:50
Глава отдела расследований РУСАДА о допинге в «Толпаре»: «Салават» занял позицию несотрудничества. Клуб пытался оставить спортсменов виноватыми»
5сегодня, 06:46
Кожевников об интервью Бобби Кларка: «Идеологическое оружие, в стиле кружевных трусов от ЕС. Половина его слов – откровенное вранье. Он ничего не делал в лицо, бил сзади. Трус!»
24сегодня, 06:34
КХЛ. «Авангард» примет «Адмирал», «Ак Барс» против «Салавата», «Спартак» сыграет с ЦСКА, «Локомотив» – с «Динамо» Москва
21сегодня, 06:22
Айкел, Стоун, Вильям Карлссон и Хилл вошли в 1-ю сборную «Вегаса» в XXI веке. Маршессо, Райлли Смит и Флери – во 2-ю
7сегодня, 05:55
Барбашев против «Флориды»: 10-й подряд матч без голов, передача, 3 хита и «+1» за 18:15. У него 32 очка в 40 играх в сезоне
1сегодня, 03:58
НХЛ. «Вегас» победил «Флориду», «Рейнджерс» уступили «Колорадо», «Миннесота» обыграла «Чикаго», «Оттава» – «Юту»
173сегодня, 03:45Live
Пьетранжело не сыграет за сборную Канады на Турнире четырех наций из-за проблем со здоровьем. Защитник «Вегаса» провел на льду 24:22 в матче с «Флоридой»
6сегодня, 03:34
Капризов вышел на чистое 10-е место в истории «Миннесоты» по передачам (199), обогнав Брудина. До места в топ-5 – 26 ассистов
6сегодня, 03:22Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Халлам о словах Лайне про ненависть к сборной Швеции: «Так младшие братья говорят о старших – с завистью. Мне нравится»
1 минуту назад
Вратарь «Динамо» Лещук считает, что Овечкин обойдет Гретцки в этом сезоне: «Это вполне реально. Хотел бы, чтобы Александр и 1000-ю шайбу в НХЛ забросил, но до нее еще далеко»
115 минут назад
Форвард «Лады» Камара о неудачах Канады на МЧМ: «Все в мире стали играть лучше, а канадцы отошли от своего стиля – жесткого, агрессивного»
сегодня, 07:35
«Динамо» внесло Менелла в список травмированных. Защитник может пропустить месяц
3сегодня, 07:25
Паник о том, можно ли назвать КХЛ 2-й по силе лигой мира: «Да! НХЛ более контактная, физически чуть сложнее, но КХЛ – одна из топовых лиг мира»
2сегодня, 07:15
Руа о Цыплакове в запасе «Айлендерс»: «Трудно что-то менять, когда выигрываешь. Я понимаю, что он хочет играть, но сейчас мы побеждаем»
1сегодня, 06:58
Виларди с 2+2, Макар с 2+1 и Мериляйнен с 34 сэйвами в матче с «Ютой» – звезды дня в НХЛ
сегодня, 05:45
Зуб против «Юты»: передача, 3 броска, 2 блока, 2 хита, 2 перехвата и «+1» за 25:14 – максимальное время в сезоне
1сегодня, 03:10
Лехконен на 59:45 забил победный гол в игре с «Рейнджерс» (5:4). «Колорадо» прервал серию из трех поражений
9вчера, 20:59
«Москва, Санкт-Петербург, Казань – топ-3 любимых городов России. Красивая архитектура, прекрасные рестораны». Канадец из «Северстали» Калдис об РФ
6вчера, 19:59
Рекомендуем