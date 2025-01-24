Защитник «Лады» Шараканов: «С 15 лет слышу, что техничный защитник – враг команды. Я привык к этой фразе»

Магомед Шараканов рассказал о трудностях атакующего защитника в хоккее.

Права на 20-летнего игрока принадлежат московскому «Динамо ». В этом сезоне он выступает в «Ладе» на правах аренды. В активе Шараканова 16 (5+11) очков в 45 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

«О том, что техничный защитник – враг команды, слышу с 15 лет, когда еще в спортшколе играл, к этой фразе я уже привык. Если брать весь матч в целом, круто и в атаке хорошо сыграть, и в обороне.

Понятно, что защита – это основное: даже если я в атаке ничего не сделаю, но хорошо сыграю в обороне, и команда победит, будет здорово. И это больший плюс, чем если я забью или отдам, но ошибусь в обороне, и команда при этом проиграет.

Молодым ребятам, которые мечтают пробиться в КХЛ, пожелал бы ничего не бояться. Больше всего не получается, когда ты боишься или не пробуешь. Лучше попробовать – ошибаются все, надо через это пройти.

Самое важное – работать, какая бы ситуация в жизни ни была, и никогда не опускать руки», – сказал защитник «Лады » Магомед Шараканов .

Защитник «Лады» Шараканов забил лакросс-гол в матче против «Динамо»