«Рейнджерс» не проигрывают в основное время 10 матчей подряд при 7 победах на отрезке. Клуб отстает на 1 очко от зоны плей-офф на Востоке
«Рейнджерс» не проигрывают в основное время 10 матчей подряд при 7 победах.
Клуб из Нью-Йорка разгромил «Филадельфию» (6:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
В последних 10 играх у команды под руководством Питера Лавиолетта 7 побед и 3 поражения в овертайме.
«Рейнджерс» набрали 52 очка в 48 играх и отстают от зоны плей-офф в Восточной конференции на 1 балл.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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