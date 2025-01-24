«Рейнджерс» не проигрывают в основное время 10 матчей подряд при 7 победах на отрезке. Клуб отстает на 1 очко от зоны плей-офф на Востоке

«Рейнджерс» не проигрывают в основное время 10 матчей подряд при 7 победах.

Клуб из Нью-Йорка разгромил «Филадельфию» (6:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

В последних 10 играх у команды под руководством Питера Лавиолетта 7 побед и 3 поражения в овертайме.

«Рейнджерс » набрали 52 очка в 48 играх и отстают от зоны плей-офф в Восточной конференции на 1 балл.