Филатов сыграет за «Салават» в чемпионате КХЛ 3х3. Экс-форвард клубов НХЛ завершил карьеру в 2020-м

Никита Филатов сыграет за «Салават Юлаев» в чемпионате КХЛ 3х3.

34-летний бывший хоккеист «Коламбуса» и «Оттавы» выступал за уфимскую команду с 2012 по 2014 год, а также в 2018-м.

Всего на счету Филатова 338 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, в которых он набрал 163 (73+90) очка. Форвард официально завершил карьеру в 2020 году.

Регулярный чемпионат КХЛ 3х3 стартовал в декабре 2024-го и продлится до июня 2025 года.