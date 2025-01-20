Бабаев о КХЛ: «Иностранцы думают, что будут на одном коньке всех здесь обыгрывать, раз у них есть опыт в НХЛ. Не все адаптируются, и многие хотят уехать обратно»

Шуми Бабаев высказался об адаптации иностранных игроков в КХЛ.

«С некоторыми игроками есть момент адаптации. Не все иностранцы адаптируются в КХЛ . Многие думают, приехав сюда, что будут на одном коньке всех обыгрывать. Раз у них есть опыт Национальной хоккейной лиги, значит, тут у них все будет в шоколаде.

На самом деле, многие игроки НХЛ не смогут заиграть в КХЛ, это факт. Уровень хоккея падает, но все равно он высокий. Не каждый иностранный хоккеист соответствует уровню.

Поэтому появляется психологическая травма у людей, и многие хотят уехать обратно. Из-за этого все чаще видим формулировку – по семейным обстоятельствам. В большей степени тут личные обстоятельства», – сказал агент Шуми Бабаев .

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