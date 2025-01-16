Терещенко о Шаранговиче: «Неудачный сезон, общий спад «Калгари». По своему потенциалу может играть лучше»
Алексей Терещенко оценил игру Егора Шаранговича в текущем сезоне НХЛ.
В 36 матчах нападающий «Калгари» набрал 13 (7+6) очков.
«Неудачный сезон. Шарангович по своему потенциалу может играть лучше. Много нюансов есть, один из них — партнеры, от этого очень многое зависит. В одиночку что-то сделать почти нереально. Так что тут скорее общий спад команды.
Посмотрите предыдущий сезон «Калгари» — они шли лучше. И теперь переключитесь на «Вашингтон». Овечкин в прошлом сезоне не очень много очков набирал при не самой лучшей игре команды. Сейчас же, напротив, команда заиграла, и соответственно заиграл Саша», — сказал бывший нападающий минского «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
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