Терещенко о Шаранговиче: «Неудачный сезон, общий спад «Калгари». По своему потенциалу может играть лучше»

Алексей Терещенко оценил игру Егора Шаранговича в текущем сезоне НХЛ.

В 36 матчах нападающий «Калгари » набрал 13 (7+6) очков.

«Неудачный сезон. Шарангович по своему потенциалу может играть лучше. Много нюансов есть, один из них — партнеры, от этого очень многое зависит. В одиночку что-то сделать почти нереально. Так что тут скорее общий спад команды.

Посмотрите предыдущий сезон «Калгари» — они шли лучше. И теперь переключитесь на «Вашингтон». Овечкин в прошлом сезоне не очень много очков набирал при не самой лучшей игре команды. Сейчас же, напротив, команда заиграла, и соответственно заиграл Саша», — сказал бывший нападающий минского «Динамо».