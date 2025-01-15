«Нэшвилл» одержал 1000-ю победу в НХЛ – за 2020 матчей. Только «Филадельфия» достигла этого быстрее – за 2018 игр

«Нэшвилл» одержал 1000-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Предаторс» обыграли «Вегас » в домашнем матче со счетом 5:3. «Нэшвилл » стал 27-й командой лиги, достигшей рубежа в 1000 побед в НХЛ.

При этом «Предаторс» понадобилось 2020 матчей, чтобы достичь этого результата. Только одна команда в истории НХЛ достигла этого результата быстрее – «Филадельфии» потребовалось 2018 игр.