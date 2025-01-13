Майк Кинэн: «Мне могли оформить российское гражданство, желание такое было. Была идея, чтобы я помог сборной России во время Кубка мира-2016»

Майк Кинэн рассказал, что мог получить российский паспорт в 2016 году.

– Правда, что вы раньше рассматривали возможность получения российского гражданства? Теперь сразу несколько североамериканских хоккеистов КХЛ взяли паспорта РФ.

– Когда я приехал работать в Россию, то такого намерения у меня не было. Такая мысль пришла потом. Потому что была идея, чтобы я помог сборной России во время Кубка мира-2016 в Торонто. И мне могли оформить российское гражданство, да и желание такое было.

В любом случае, я не взял российский паспорт. Да и главным тренером сборной России тогда не стал.

– Я с вами общался в 2016 году в Торонто.

– Да, я летал на тот Кубок мира. Меня пригласили, я сидел в ложе с Романом Ротенбергом . Я был гостем, а сборной тогда руководил Олег Знарок .

Моим мнением по хоккейным вопросам интересовались, я его высказывал, – сказал бывший тренер «Металлурга» и клубов НХЛ Майк Кинэн.