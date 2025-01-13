Майк Кинэн: «Мне могли оформить российское гражданство, желание такое было. Была идея, чтобы я помог сборной России во время Кубка мира-2016»
– Правда, что вы раньше рассматривали возможность получения российского гражданства? Теперь сразу несколько североамериканских хоккеистов КХЛ взяли паспорта РФ.
– Когда я приехал работать в Россию, то такого намерения у меня не было. Такая мысль пришла потом. Потому что была идея, чтобы я помог сборной России во время Кубка мира-2016 в Торонто. И мне могли оформить российское гражданство, да и желание такое было.
В любом случае, я не взял российский паспорт. Да и главным тренером сборной России тогда не стал.
– Я с вами общался в 2016 году в Торонто.
– Да, я летал на тот Кубок мира. Меня пригласили, я сидел в ложе с Романом Ротенбергом. Я был гостем, а сборной тогда руководил Олег Знарок.
Моим мнением по хоккейным вопросам интересовались, я его высказывал, – сказал бывший тренер «Металлурга» и клубов НХЛ Майк Кинэн.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий