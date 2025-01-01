Полтапов о болельщиках: «В Нижнем Новгороде маленькая арена, когда народ орет – очень громко. У ЦСКА интеллигенты – поддержка есть, но люди спокойнее»

Прохор Полтапов поделился мнением о культуре боления в разных городах.

21-летний нападающий ЦСКА провел в этом сезоне 39 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 25 (9+16) очков. Всего в его активе 193 игры в лиге.

– Где в КХЛ самые громкие болельщики? Где тяжелее всего играть?

– Очень громкие болельщики в Нижнем Новгороде. Сама по себе арена маленькая, и когда народ орет, очень громко. Нравится арена в Минске, там классная подготовка к игре, крутое представление команд, и трибуны всегда полные.

– А где камерная обстановка?

– Такого нет. Есть арены, где потише. Таких болельщиков я называю интеллигентами. Мне кажется, у нас в Москве на ЦСКА такие. Поддержка есть, но люди спокойнее следят за игрой, – сказал Прохор Полтапов .

ЦСКА выиграл 11-й матч подряд, обыграв «Сочи» (4:1). Команда Воробьева не проигрывает больше месяца