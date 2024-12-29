Шестеркин пропустил 5 шайб от «Тампы» после 13 бросков и был заменен. Поражение – 15-е в 26 играх в сезоне
Игорь Шестеркин пропустил 5 шайб от «Тампы» после 13 бросков и был заменен.
Вратарь «Рейнджерс» вышел в старте на матч с «Лайтнинг» (2:6) в регулярном чемпионате НХЛ.
Россиянин отразил 8 бросков из 13 и был заменен во 2-м периоде. Вступивший в игру Джонатан Куик пропустил 1 шайбу после 12 бросков.
Поражение стало для Шестеркина 15-м в 26 играх в текущем сезоне (90,8% отраженных бросков, коэффициент надежности 3,06).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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