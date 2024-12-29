Шестеркин пропустил 5 шайб от «Тампы» после 13 бросков и был заменен. Поражение – 15-е в 26 играх в сезоне

Игорь Шестеркин пропустил 5 шайб от «Тампы» после 13 бросков и был заменен.

Вратарь «Рейнджерс » вышел в старте на матч с «Лайтнинг» (2:6) в регулярном чемпионате НХЛ .

Россиянин отразил 8 бросков из 13 и был заменен во 2-м периоде. Вступивший в игру Джонатан Куик пропустил 1 шайбу после 12 бросков.

Поражение стало для Шестеркина 15-м в 26 играх в текущем сезоне (90,8% отраженных бросков, коэффициент надежности 3,06).