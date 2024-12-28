Гру о 0:4 от «Ак Барса»: «У «Трактора» последнее время что‑то не идет. Нужно быть более терпеливыми, действовать четко. Не можем реализовать хорошие моменты, к сожалению»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги игры с «Ак Барсом».

Челябинский клуб потерпел поражение со счетом 0:4 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Сегодня был плотный матч до того, как «Ак Барс» забил в меньшинстве. Потом что‑то пошло не так. К сожалению, мы не можем реализовать хорошие моменты на протяжении долгого времени. «Ак Барс» хорошо играл и заслужил победу.

– «Трактор» впервые в сезоне не забил. В чем проблема?

– Хочу отметить вратаря «Ак Барса». У нас последнее время что‑то не идет. Нужно быть более терпеливыми, действовать на площадке более четко. У нас было не раз, что мы забивали только один гол за игру. Над этим нам надо работать, – сказал Гру.