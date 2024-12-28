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Плющев о КХЛ: «Постоянно звучат заявления о борьбе с грязью и драками, а на деле это поощряется»

Владимир Плющев отреагировал на высказывания Романа Ротенберга.

Главный тренер СКА ранее призвал КХЛ оберегать ведущих игроков от травм.  В матче с ЦСКА (5:6) черепно-мозговую травму получил форвард Евгений Кузнецов, который пропустит до двух месяцев.  

«Не думаю, что Ротенберг говорил конкретно о Кузнецове или о своих игроках. Речь о том, чтобы применять более жесткие санкции к хоккеистам, которые нарушают правила и создают травмоопасные прецеденты. Необходимо ужесточение правил, поскольку в последнее время они были слишком либерализованы. У нас постоянно звучат заявления о борьбе с грязью, драками и так далее, а на деле это все по большому счету поощряется.

Понятно, что хоккей – контактная игра, но это не значит, что хоккеисты и судьи могут воротить все так, как захотят. Эмоции Ротенберга понять можно – потеря Кузнецова очень значимая, особенно накануне плей-офф. И ведь выдумывать ничего не нужно – просто не надо коверкать уже существующие правила.

Например, совершенно не понимаю, почему получивший большой штраф хоккеист имеет право играть за фарм-клуб. Какое же это наказание? Или дали вратарям возможность вводить шайбу из ловушки. Вы хоть раз видели, чтобы вратари так делали? И не увидите», – сказал бывший тренер сборной России.   

Опубликовано: Sports
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoВладимир Плющев
logoЕвгений Кузнецов
logoСКА
logoРоман Ротенберг
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