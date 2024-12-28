Десятков о 3:5: «Забить 3 гола «Локомотиву» – не все могут этим похвастаться, но это слабое утешение для «Витязя»

Павел Десятков оценил поражение «Витязя» от «Локомотива» (3:5).

«Заслуженная победа соперника. Если по периодам, то неплохие первый и третий, но провалили второй период. Соперник наказывал нас за неправильные действия.

Из хорошего: забить три гола «Локомотиву» – не все могут этим похвастаться, но это слабое для нас утешение. После второго периода нашли в себе силы и пытались вытащить игру при болельщиках, которых было много. К сожалению, порадовать их не смогли. Еще есть одна игра, к которой мы готовимся. Будем играть на победу.

Нужно отдать должное «Локомотиву ». Мощная команда. Они навязывают борьбу и держат ее. Забрать пятак у Ярославля сложно, но в третьем периоде несколько моментов меня порадовали», – сказал тренер «Витязя ».