Экс-вратарь «Динамо» Волков заработает 8 млн рублей по контракту с «Куньлунем» (Metaratings)

Зарплата Константина Волкова в «Куньлуне» – 8 миллионов рублей.

Ранее агентство Winners Hockey Agency сообщило, что 26-летний вратарь подпишет соглашение на один год с китайским клубом.

По данным Metaratings, голкипер заработает 8 миллионов рублей по контракту с « ».

В прошедшем сезоне провел 10 матчей за « » в Фонбет чемпионате , одержал 5 побед, пропуская в среднем 3,60 шайбы и отражая 88,9% бросков.