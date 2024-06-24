Экс-вратарь «Динамо» Волков заработает 8 млн рублей по контракту с «Куньлунем» (Metaratings)

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Зарплата Константина Волкова в «Куньлуне» – 8 миллионов рублей.

Ранее агентство Winners Hockey Agency сообщило, что 26-летний вратарь подпишет соглашение на один год с китайским клубом.

По данным Metaratings, голкипер заработает 8 миллионов рублей по контракту с «Куньлунем». 

В прошедшем сезоне Константин Волков провел 10 матчей за «Динамо» в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 5 побед, пропуская в среднем 3,60 шайбы и отражая 88,9% бросков.

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