Светлов о дедлайне в КХЛ: «Он слишком рано. Впереди половина турнира, клубы придерживают игроков. Но это хорошее событие для журналистов, тренеров и менеджеров»
27 декабря в 23:59 по московскому времени в лиге закроется трансферное окно.
«В то же время дедлайн – это хорошее событие для журналистов, появляется возможность привлечь внимание к клубам, к игрокам, к лиге.
Тренер, увидев по ходу сезона какие-то проблемные позиции, получает возможность их укрепить. Да и для менеджмента это интересное время, когда тех игроков, которые летом уходят на рынок свободных агентов, можно выгодно обменять.
Главную проблему в нынешнем дедлайне вижу в том, что он состоится слишком рано – за три месяца до окончания регулярного чемпионата. Впереди почти половина турнира, борьба за плей-офф, пусть и не самая массовая, будет идти еще долго, поэтому многие клубы пока придерживают своих игроков.
Думаю, что в следующих сезонах КХЛ, если календарь не будет меняться, необходимо сдвигать запрет на обмены ближе к концу зимы. Тогда станет еще интереснее», – сказал олимпийский чемпион Сергей Светлов.
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