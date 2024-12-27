Светлов о дедлайне в КХЛ: «Он слишком рано. Впереди половина турнира, клубы придерживают игроков. Но это хорошее событие для журналистов, тренеров и менеджеров»

Сергей Светлов поделился мнением о предстоящем дедлайне в КХЛ.

27 декабря в 23:59 по московскому времени в лиге закроется трансферное окно.

«В то же время дедлайн – это хорошее событие для журналистов, появляется возможность привлечь внимание к клубам, к игрокам, к лиге.

Тренер, увидев по ходу сезона какие-то проблемные позиции, получает возможность их укрепить. Да и для менеджмента это интересное время, когда тех игроков, которые летом уходят на рынок свободных агентов, можно выгодно обменять.

Главную проблему в нынешнем дедлайне вижу в том, что он состоится слишком рано – за три месяца до окончания регулярного чемпионата. Впереди почти половина турнира, борьба за плей-офф, пусть и не самая массовая, будет идти еще долго, поэтому многие клубы пока придерживают своих игроков.

Думаю, что в следующих сезонах КХЛ , если календарь не будет меняться, необходимо сдвигать запрет на обмены ближе к концу зимы. Тогда станет еще интереснее», – сказал олимпийский чемпион Сергей Светлов .