Сергей Телегин о книгах: «Триумфальная арка» прекрасна. Всем советую, как и другие романы Ремарка. На очереди – Достоевский, сейчас читаю «Бесы»

Сергей Телегин рассказал о своих любимых книгах.

24-летний защитник «Трактора » провел в этом сезоне 34 матча и набрал 14 (3+11) очков при полезности «плюс 10».

– Еще приходилось слышать, что читаете книги по саморазвитию и психологии.

– Раньше больше читал по психологии, сейчас в свободное время больше домашними делами занимаюсь. Книги читаю, но уже другие – в основном классические романы.

– Что из последнего, что вы читали?

– «Триумфальная арка». Это прекрасно, всем советую. Как и другие романы Ремарка. «Три товарища» – шикарно. На очереди – Достоевский, сейчас читаю «Бесы», – сказал Сергей Телегин .