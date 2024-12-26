Сергей Телегин о книгах: «Триумфальная арка» прекрасна. Всем советую, как и другие романы Ремарка. На очереди – Достоевский, сейчас читаю «Бесы»
Сергей Телегин рассказал о своих любимых книгах.
24-летний защитник «Трактора» провел в этом сезоне 34 матча и набрал 14 (3+11) очков при полезности «плюс 10».
– Еще приходилось слышать, что читаете книги по саморазвитию и психологии.
– Раньше больше читал по психологии, сейчас в свободное время больше домашними делами занимаюсь. Книги читаю, но уже другие – в основном классические романы.
– Что из последнего, что вы читали?
– «Триумфальная арка». Это прекрасно, всем советую. Как и другие романы Ремарка. «Три товарища» – шикарно. На очереди – Достоевский, сейчас читаю «Бесы», – сказал Сергей Телегин.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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