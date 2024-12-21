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  • Свечников без очков в матче с «Вашингтоном»: 3 броска и «минус 2» за 20:05. У него 1+0 в последних 5 играх
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Свечников без очков в матче с «Вашингтоном»: 3 броска и «минус 2» за 20:05. У него 1+0 в последних 5 играх

Андрей Свечников остался без очков в матче с «Вашингтоном».

Форвард «Каролины» не отметился результативными действиями в матче с «Кэпиталс» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ

В 32 играх в сезоне у 24-летнего россиянина 25 (12+13) очков при полезности «минус 7». В последних 5 играх – 1 (1+0) балл. 

Сегодня Свечников (20:05, 2:59 – в большинстве, «минус 2») отметился 3 бросками в створ, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНХЛ
logoАндрей Свечников
logoВашингтон
logoКаролина
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