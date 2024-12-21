Свечников без очков в матче с «Вашингтоном»: 3 броска и «минус 2» за 20:05. У него 1+0 в последних 5 играх

Андрей Свечников остался без очков в матче с «Вашингтоном».

Форвард «Каролины» не отметился результативными действиями в матче с «Кэпиталс» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ .

В 32 играх в сезоне у 24-летнего россиянина 25 (12+13) очков при полезности «минус 7». В последних 5 играх – 1 (1+0) балл.

Сегодня Свечников (20:05, 2:59 – в большинстве, «минус 2») отметился 3 бросками в створ, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.