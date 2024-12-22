Петров забил 6 голов в 5 матчах за фарм-клуб «Эдмонтона». У 21-летнего форварда 8 шайб в сезоне АХЛ

Матвей Петров забил 6 голов в 5 последних матчах за фарм-клуб «Эдмонтона».

21-летний форвард продлил голевую серию в игре регулярного чемпионата АХЛ против «Сан-Хосе Барракуда» (4:2).

Петров забросил победную шайбу в большинстве. На его счету стало 12 (8+4) очков в 24 матчах сезона за «Бейкерсфилд » при полезности «плюс 4».

«Эдмонтон » выбрал российского нападающего в шестом раунде драфта-2021. Это его второй сезон в АХЛ.