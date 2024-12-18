«Тампа» обсуждала обмен Кучерова на Драйзайтля в 2019-м. «Эдмонтон» хотел еще и Сирелли, поэтому сделка не состоялась (Daily Faceoff)
«У меня есть подтверждение, что тем летом стороны вели переговоры о большом обмене, в который были включены Кучеров и Драйзайтль. Клубы общались на этот счет, но я не знаю, как далеко продвинулись.
«Эдмонтон» также хотел получить Энтони Сирелли, но «Ойлерс» поняли, что этого не случится, и сделка не состоялась», – заявил инсайдер Daily Faceoff Джефф Марек на подкасте The Sheet.
В сезоне-2018/19 Кучеров набрал 128 (41+87) очков в регулярном чемпионате. На счету Драйзайтля было 105 (50+55) баллов за результативность.
На тот момент у российского нападающего «Тампы» вступил в силу восьмилетний контракт со средней годовой зарплатой 9,5 млн долларов за сезон. Форвард «Эдмонтона» получал 8,5 млн в год.
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