«Тампа» обсуждала обмен Кучерова на Драйзайтля в 2019-м. «Эдмонтон» хотел еще и Сирелли, поэтому сделка не состоялась (Daily Faceoff)

«Тампа» обсуждала обмен Никиты Кучерова на Леона Драйзайтля в 2019 году.

«У меня есть подтверждение, что тем летом стороны вели переговоры о большом обмене, в который были включены Кучеров и Драйзайтль . Клубы общались на этот счет, но я не знаю, как далеко продвинулись.

«Эдмонтон » также хотел получить Энтони Сирелли , но «Ойлерс» поняли, что этого не случится, и сделка не состоялась», – заявил инсайдер Daily Faceoff Джефф Марек на подкасте The Sheet.

В сезоне-2018/19 Кучеров набрал 128 (41+87) очков в регулярном чемпионате. На счету Драйзайтля было 105 (50+55) баллов за результативность.

На тот момент у российского нападающего «Тампы » вступил в силу восьмилетний контракт со средней годовой зарплатой 9,5 млн долларов за сезон. Форвард «Эдмонтона» получал 8,5 млн в год.

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