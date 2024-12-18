Быков о 1-м месте «Локомотива»: «Клуб сделал ставку на молодежь, она оправдывается. Школу и интернат создали одними из первых, вот и результат»

Вячеслав Быков объяснил причины успеха «Локомотива» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Ярославский клуб набрал 60 очков после 37 матчей и занимает 1-е место на Западе и в общей таблице КХЛ .

«Локомотив» в свое время сделал ставку на молодежь, и теперь эта ставка оправдывается. Когда я еще работал в ЦСКА , я общался с руководителями «Локомотива », обменивался с ними опытом.

Было очень интересно и познавательно. Клуб серьезно подошел к идее комплектования состава своими воспитанниками.

Он одним из первых стал создавать свой интернат и школу. Вот вам и результат, сейчас команда лидирует в лиге.

Опыт постепенно набирается, тренеры растут. Поэтому я не удивлен успехам «Локомотива», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.