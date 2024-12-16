Быков о шансах ЦСКА на титул: «Сложно рассуждать, тренер всегда готовит армейцев к плей-офф. Регулярка – тестовый отрезок, чтобы заложить основу и гармонию в коллективе»
Вячеслав Быков оценил шансы ЦСКА на победу в розыгрыше Кубка Гагарина.
Команда под руководством Ильи Воробьева занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 45 очков в 33 матчах.
«Тренер ЦСКА всегда готовит команду к выступлению в плей-офф, а не к регулярному чемпионату. Гладкий чемпионат используется как тренировочная основа.
Во время регулярки тренерский штаб закладывает основу и гармонию в коллективе, благодаря которым потом команда будет добиваться необходимого результата.
Сейчас сложно рассуждать о шансах ЦСКА в плей-офф. Непонятно, на кого и с какого места выйдут армейцы. Регулярка – это просто тестовый отрезок.
Сейчас невозможно оценить шансы ЦСКА на победу в Кубке Гагарина», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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