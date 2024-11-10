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  • Кучеров – главный претендент на «Ришар Трофи» в этом сезоне по версии The Athletic. Драйзайтль – 2-й, Мэттьюс – 3-й, Панарин – 6-й
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Кучеров – главный претендент на «Ришар Трофи» в этом сезоне по версии The Athletic. Драйзайтль – 2-й, Мэттьюс – 3-й, Панарин – 6-й

The Athletic назвал Никиту Кучерова фаворитом в борьбе за «Ришар Трофи».

Приз вручается хоккеисту, забросившему больше всех шайб в регулярном чемпионате.

Авторы и эксперты сайта назвали главных претендентов на победу в нынешнем сезоне с учетом первого месяца регулярного чемпионата. Голоса получили шесть игроков.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Никита Кучеров («Тампа») – 29% голосов;

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») – 22,6%;

3. Остон Мэттьюс («Торонто») – 19,4%;

4. Кайл Коннор («Виннипег») – 12,9%;

5. Сэм Райнхарт («Флорида») – 9,7%;

6. Артемий Панарин («Рейнджерс») – 6,5%.

Кучеров лидирует в гонке снайперов сезона с 11 голами в 14 матчах. Столько же шайб у Райнхарта и Вильяма Нюландера из «Торонто», не получившего ни одного голоса.

«Даллас» – фаворит Кубка Стэнли в этом сезоне по версии The Athletic, «Флорида» – 2-я, «Рейнджерс» – 3-и. За «Виннипег» никто не проголосовал

Овечкин и Панарин отстают на 1 гол от лидеров снайперской гонки НХЛ. У них по 10 шайб, у Кучерова, Райнхарта и Нюландера – по 11

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
рейтинги
logoРейнджерс
logoТоронто
logoТампа-Бэй
logoФлорида
logoЭдмонтон
logoНХЛ
logoАртемий Панарин
logoНикита Кучеров
logoВиннипег
logoСэм Райнхарт
logoЛеон Драйзайтль
logoКайл Коннор
logoОстон Мэттьюс
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