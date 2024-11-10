Кучеров – главный претендент на «Ришар Трофи» в этом сезоне по версии The Athletic. Драйзайтль – 2-й, Мэттьюс – 3-й, Панарин – 6-й
Приз вручается хоккеисту, забросившему больше всех шайб в регулярном чемпионате.
Авторы и эксперты сайта назвали главных претендентов на победу в нынешнем сезоне с учетом первого месяца регулярного чемпионата. Голоса получили шесть игроков.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Никита Кучеров («Тампа») – 29% голосов;
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») – 22,6%;
3. Остон Мэттьюс («Торонто») – 19,4%;
4. Кайл Коннор («Виннипег») – 12,9%;
5. Сэм Райнхарт («Флорида») – 9,7%;
6. Артемий Панарин («Рейнджерс») – 6,5%.
Кучеров лидирует в гонке снайперов сезона с 11 голами в 14 матчах. Столько же шайб у Райнхарта и Вильяма Нюландера из «Торонто», не получившего ни одного голоса.
«Даллас» – фаворит Кубка Стэнли в этом сезоне по версии The Athletic, «Флорида» – 2-я, «Рейнджерс» – 3-и. За «Виннипег» никто не проголосовал
Овечкин и Панарин отстают на 1 гол от лидеров снайперской гонки НХЛ. У них по 10 шайб, у Кучерова, Райнхарта и Нюландера – по 11
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