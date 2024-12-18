Валерий Карпин: «Занимался хоккеем в детстве – тренировки чуть ли не в 7 утра, рюкзак был больше меня. На футболе не так холодно и не надо ничего таскать с собой»
«В детстве занимался хоккеем, да. До определенного времени можно было это совмещать: летом футбол, а зимой – хоккей. А то ли в 13, то ли в 14 лет уже мне сказали определяться... Выбрал футбол. Почему? Не знаю.
Что перевесило? Мы на открытом катке играли, и дворцов не было. Вот этот рюкзак таскать с собой, который был больше меня в тот момент... Неважно, сколько времени, но ты по холоду идешь с этим мешком.
Тренировки там чуть ли не в 7 утра начинались, я помню. Вставать, идти, потом это все на себя надевать, потом на холоде кататься на льду, лицо все мерзнет. Я думаю, что это повлияло.
На футбол летом таскать с собой ничего не надо, и не так холодно», – сказал главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в беседе с Денисом Казанским в подкасте «Футбол не хоккей».
Карпин о своей критике работы комментаторов: «Не понял, от чего так все возбудились, я 15 лет про это говорю. На федеральном канале комментатор не должен оценивать игрока. Это не его канал»
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